Yılın sporcusu Ramil Guliyev Yılın spor adamı Aziz Yıldırım

P&G'nin erkek bakım markası Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen 64. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri dağıtıldı. Volkswagen Arena'da düzenlenen gecede "Yılın Sporcusu" ödülünü Ramil Guliyev
alırken, Aziz Yıldırım
"Yılın Spor Adamı", Cenk Tosun
da "Yılın futbolcusu" seçildi. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı "Yılın Takımı" ödülüne layık görülürken, "Yılın Paralimpik- Engelli Takımı" da Ampute Futbol Milli Takımı seçildi. Spor ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı gecede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, basketbol takımının yıldızı Boby Dixon'ın gözlüğüne takılması büyük ilgi çekti.