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Bahreyn GP'de pole pozisyonu Sebastian Vettel'in

2018 sezonunun ikinci ayağı olan 'sinde Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel pole pozisyonunun sahibi oldu. İkinci sırayı Fin pilot Kimi Raikkonen'in almasıyla Ferrari, en büyük rakibi Mercedes'i geride bırakmayı başardı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 00:52
Formula 1 Bahreyn GP'de pole pozisyonu Sebastian Vettel'in

Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı 'sine Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.

Ülkenin Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, 1.27.958'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi olurken, takım arkadaşı Kimi Raikkonen 1.28.101 ile ikinciliği elde etti.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.28.124'lük derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.

Son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, sıralama turlarını dördüncü bitirmesine karşın vites kutusu değişikliği nedeniyle aldığı cezanın ardından yarınki yarışa dokuzuncu sırada başlayacak.

8 Nisan Pazar TSİ 18.10'da başlayacak Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turlarında alınan sonuçlar şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.27.958

2. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.28.101

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.28.124

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.28.220

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.28.398

6. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.29.329

7. Kevin Magnussen (Haas) 1.29.358

8. Nico Hulkenberg (Renault) 1.29.570

9. Esteban Ocon (Force India) 1.29.874

10. Carlos Sainz (Renault) 1.29.986

11. Brendon Hartley (Toro Rosso) 1.30.105

12. Sergio Perez (Force Indiana) 1.30.156

13. Fernando Alonso (McLaren) 1.30.212

14. Stoffel Vandoorne (McLaren) 1.30.525

15. Max Verstappen (Red Bull)

16. Romain Grosjean (Haas) 1.30.530

17. Marcus Ericsson (Sauber) 1.31.063

18. Sergey Sirotkin (Williams) 1.31.414

19. Charles Leclerc (Sauber) 1.31.420

20. Lance Stroll (Williams) 1.31.503

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Formula 1 Bahreyn GP'de pole pozisyonu Sebastian Vettel'in
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