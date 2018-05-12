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gümüş madalya kazandı

kadınlar 67 kiloda , finalde İngiliz rakibi Lauren Williams'a yenilerek gümüş madalyada kaldı

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 18:32

Rusya'da süren 'nın üçüncü gününde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 67 kiloda Nur Tatar Askari, finalde İngiliz Lauren Williams ile mücadele etti.

Rakibi karşısında salondan 14-11 mağlup ayrılan Nur, 2016 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda yenildiği rakibinden rövanşı da alamadı.

Nur Tatar Askari, en son 2012'deki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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Nur Tatar Askari gümüş madalya kazandı
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