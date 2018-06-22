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Darıcalı ’na katılacak

Dünya ve Avrupa Şampiyonu Darıcalı Milli Karateci , 18. için Perşembe günü İspanya’ya gidiyor.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 22.6.2018 12:47
Darıcalı Eray Şamdan Akdeniz Oyunları’na katılacak

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Yıldız Sporcusu , ülkemizi ve Darıca'yı 'nda temsil edecek. Genç yaşta elde ettiği başarılarla kendisininden söz ettiren Şamdan, Akdeniz Oyunları'nda yer alan ilk Darıcalı olarak tarihe geçecek. İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Akdeniz Oyunları'na, tüm branşlarda 356 sporcuyla katılacak. 29 branşta 4 bin sporcunun yer aldığı Akdeniz Oyunları'nda Karate ı 10 kategoride mücadele edecek. Genç sporcumuz Büyük Erkekler 60 kilogramda Türkiye'nin madalya umudu olacak.

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Darıcalı Eray Şamdan Akdeniz Oyunları’na katılacak
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