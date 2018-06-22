Darıcalı Eray Şamdan Akdeniz Oyunları’na katılacak

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Yıldız Sporcusu Eray Şamdan, ülkemizi ve Darıca'yı Akdeniz Oyunları'nda temsil edecek. Genç yaşta elde ettiği başarılarla kendisininden söz ettiren Şamdan, Akdeniz Oyunları'nda yer alan ilk Darıcalı olarak tarihe geçecek. İspanya'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Akdeniz Oyunları'na, Türkiye tüm branşlarda 356 sporcuyla katılacak. 29 branşta 4 bin sporcunun yer aldığı Akdeniz Oyunları'nda Karate Milli Takımı 10 kategoride mücadele edecek. Genç sporcumuz Büyük Erkekler 60 kilogramda Türkiye'nin madalya umudu olacak.