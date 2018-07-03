Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Trabzonspor, Metus Bero’nun transferini KAP'a bildirdi

, Metus Bero’nun transferini KAP'a bildirdi

ekiplerinden ; 'nun, ekibi Vitesse'ye transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 22:01 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 22:03
Trabzonspor, Metus Bero’nun transferini KAP'a bildirdi

, 'nun transferi konusunda Hollanda'nın Vitesse kulübüyle her konuda anlaştı. Bordo-mavili kulüp anlaşmanın ardından transferi KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitesse kulübü şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 1.640.000 EUR ödeyecektir. Buna karşılık futbolcumuz Matus Bero ile yapılan fesih sözleşmesi gereği oyuncuya, fesih tazminatı olarak 550.000 EUR ve menajeri Karol Csonto'ya 150.000 EUR menajerlik hizmet bedeli ödenecektir" denildi.

Japonya taraftarları ve futbolcularıyla gönülleri fethetti
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Metus Bero’nun transferini KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN