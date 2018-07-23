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"Çok mutluyum, çok gururluyum"

Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Kupası'nda "Klasik Yay Erkekler" kategorisinde altın madalya kazanan , açıklamalarda bulundu.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 19:32
Mete Gazoz Çok mutluyum, çok gururluyum

Almanya'nın Berlin şehrinde yapılan Dünya Kupası 4'üncü ayak yarışlarında mücadele eden Okçuluk Milli Takımı, yurda döndü.

1 altın, 2 bronz madalyayla Dünya Kupası'nı tamamlayan milli okçular, tarifeli uçakla 15:30'da Atatürk Havalimanı'na geldi. Klasik Yay Erkekler kategorisinde altın madalya kazanan , Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası'na çok iyi hazırlanıp gittiğini ifade eden Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda da şampiyon olduğunu dile getirerek, "Sonrasında Yunanistan'da Gençler Avrupa Şampiyonası vardı. Orada hem takım hem biz hem de ferdide şampiyon olduk. Zaten buradaki yarışmada da şampiyonluğu bekliyorduk. Antrenman performansımı yarışmaya yansıtmaya çalıştım. Yapabildiğim için de kazanmama yetti. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

2 ay sonra Polonya'da Avrupa Büyükler Şampiyonası olduğunu kaydeden Mete Gazoz, "Orada mücadele edeceğiz. Ben bir önceki şampiyonada finale kaldım ama kaybettim. Bu kez yarım kalan işimi tamamlamayı düşünüyorum" diye konuştu.

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Mete Gazoz "Çok mutluyum, çok gururluyum"
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