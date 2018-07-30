Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lewis Hamilton

Macaristan GP'de kazanan

'de sezonun 12. yarışı Macaristan GP'sini, Mercedes'in İngiliz pilotu kazandı. Ferrari'nin Alman pilotu yarışı ikinci sırada tamamlarken Hamilton bu sonuçla en yakın takipçisi Vettel ile arasındaki puan farkını 24'e çıkardı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 06:15
Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lewis Hamilton

Dünya Şampiyonası'nın 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 12. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Hamilton, liderliğini yarış sonuna kadar korudu ve sezondaki beşinci, kariyerindeki 67. şampiyonluğunu yaşadı.

Ferrari'nin Alman pilotu 'in ikinci tamamladığı yarışı, Vettel'in takım arkadaşı Kimi Raikkonen 3. sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 213'e çıkaran Hamilton, şampiyona liderliğini sürdürdü. Büyük Britanyalı sürücüyü, 189 puanla Vettel ve 146 puanla Raikkonen izledi.

Organizasyona yaklaşık bir ay ara verilirken, sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si, 26 Ağustos'ta yapılacak.

İLK 10

Macaristan Grand Prix'sini ilk 10 sırada bitiren pilotlar şunlar:

1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Kimi Raikkonen (Ferrari)
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
5. Valtteri Bottas (Mercedes)
6. Pierre Gasly (Toro Rosso-Honda)
7. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
8. Fernando Alonso (McLaren-Renault)
9. Carlos Sainz (Renault)
10. Romain Grosjean (Haas-Ferrari)

PİLOTLAR KLASMANI

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 213 puan
2. Sebastian Vettel (Almanya): 189
3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 146
4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 132
5. Daniel Ricciardo (Avustralya): 118

TAKIMLAR KLASMANI

1. Mercedes: 345 puan
2. Ferrari: 335
3. Red Bull: 223
4. Renault: 82
5. Haas: 66

Almanya, Mesut Özil için ayakta
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1 Macaristan GP'de kazanan Lewis Hamilton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN