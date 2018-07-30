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'nda şampiyon

105.'si düzenlenen ve 21 etaptan oluşan 'nda şampiyon Sky takımından oldu. Thomas kariyerinin ilk Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunu kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018 20:37 Güncelleme Tarihi: 30.7.2018 01:49
Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Geraint Thomas

105. 'nda genel klasmanı lider bitiren Sky takımının Büyük Britanyalı sporcusu , kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Yol bisikletinin en önemli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun 105'incisi, Houilles ile arasındaki 116 kilometrelik 21'inci etapla sona erdi.

Organizasyonun son etabını, 2 saat 46 dakika 36 saniyede tamamlayan UAE takımının Norveçli sporcusu Alexander Kristoff, Trek-Segafredo'dan John Degenkolb ve Groupama-FDJ'den Arnaud Demare'ın önünde birinciliği elde etti.

Dünkü zamana karşı etap sonrası büyük ölçüde şekillenen genel klasmanda ise Sky takımından Geraint Thomas'ın birinciliği resmileşti.

Toplam 3 bin 351 kilometrelik turu, 83 saat 17 dakika 13 saniyede bitiren Büyük Britanyalı sporcunun 1 dakika 51 saniye arkasındaki Sunweb takımının Hollandalı sporcusu Tom Dumoulin, genel klasmanda ikinci sırayı aldı.

Son üç yılın şampiyonu Sky takımından Chris Froome ise liderin 2 dakika 24 saniye gerisinde podyumun üçüncü basamağına çıktı.

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Fransa Bisiklet Turu'nda şampiyon Geraint Thomas
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