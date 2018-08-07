Haber Hattı

Atletizmde ilk günde elemeleri geçemedik
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün piste çıkan 5 milli sporcu elemeleri geçemedi. Çekiç atmada Eşref Apak
ve Özkan Baltacı
, finalin dışında kaldı. İlk grupta yarışan Özkan 71.55 atarken, Eşref de grubunu 72.70 ile tamamladı. Genel sıralamada Eşref 17'nci, Özkan ise 19'uncu sırayı aldı. İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarışan Osman Can Özdeveci, gülle atmadaki seçmelerde 18.77'lik derece yaparak şampiyonaya veda etti. 100 metrede Yiğitcan Hekimoğlu, 10.40 ile serisinde 5. sırayı aldı. Milli atletin önünde 10.39 ile 4. olan Federico Catteneo, yarı final biletini alan son isim oldu. 1971'den bu yana Avrupa Şampiyonası'nda uzun atlamada yarışan ilk Türk atlet olan Alper Kulaksız, 7.58'lik derece ile 21'inci sırayı elde ederek elendi. Şampiyonanın ikinci gününde 11 sporcumuz piste çıkacak.
Malatya Song'u bitiriyor
Yeni sezona sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmeye çalışan Yeni Malatyaspor, dünyaca ünlü bir ismi takıma katmak için kolları sıvadı. Sarı-siyahlıların geçmişte Barcelona ve Arsenal
gibi dünya devlerinde forma giyen Alex Song'un transfer
ini bitirmek üzere olduğu öğrenildi. Kamerunlu futbolcunun transferi için menajeriyle görüşmelerini sürdüren yönetim, prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Rus ekibi Rubin Kazan'da forma giyen ve kulübüyle kontratı biten 30 yaşındaki tecrübeli
ismin sezon açılışına kadar takıma katılması için çaba sarf ediliyor.
Kayserispor ile yolu ayrılan sol bek Erkan Kaş
ile iki yıllık kontrat imzalayan Malatya, gözünü Song'a çevirdi.
Titi artık Göztepeli oldu
Göztepe, bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper Titi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki oyuncu ile 2+1
yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı. Geçen sezon Kasımpaşa'dan Bursaspor'a transfer olan başarılı oyuncu yeşil-beyazlılarla 36 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
İzmir ekibinin ayrıca forvet transferi için Fildişi Sahilli yıldız isim Seydou Doumbia ile görüşme halinde olduğu gelen haberler arasında.
Millet Bahçesi için ilk adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın müjdesini verdiği Atatürk Stadı'nın Millet Bahçesi
'ne dönüştürülmesi kararının ardından yıkım çalışmaları başladı. Yüklenici firma tarafından yapılan açıklamada stadın yıkım işlemlerinin 90 günden önce tamamlanacağı açıklandı. Eskişehir'de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren Atatürk Stadyumu, yaklaşık 33 bin kişilik yeni stadyumun geçen yıl tamamlanması sonucu atıl kaldı. Toplam 56 bin 400 metrekare olarak projelendirilen meydanda yeşil alan, otopark ve rekreasyon alanları bulunacak, sosyal hizmetler sunan yapılar yer alacak. Ayrıca Türkiye'nin en büyük kent meydanlarından biri olacak.
Eskişehirspor, 1965 yılından bu yana maçlarını Atatürk Stadı'nda oynuyordu.
?Rosetti: En iyi VAR sizde!
TFF Merkez Hakem Komitesi Danışmanı Roberto Rosetti, UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı'na getirilmesi nedeniyle iki yıldan bu yana sürdürdüğü görevinden ayrıldı. Pierluigi Collina'nın yerine göreve başlayacak olan Rosetti, Riva'da gerçekleştirdiği VAR sunumu ile veda etti. Ünlü eski hakem burada yaptığı konuşmada, "TFF ve MHK başkanları, yöneticileri ve hakemlerle mükemmel bir işbirliği içinde çalıştık. Türk hakemlerini yine takip edeceğim. Riva'daki VAR Merkezi de gördüklerim arasında en iyisi" dedi.
Bursa'da transfer müjdesi
Bursaspor Başkanı Ali Ay, taraftarlara müjde vererek birkaç gün içerisinde iki ya da üç oyuncuyu Bursa'ya getireceklerini duyurdu. Başkan Ay, transfer gündemine yönelik yaptığı açıklamada dört futbolcu için kendilerine ve kulüplerine tekliflerin yapıldığını belirterek şunları söyledi: "Omeruo ve Nielsen için yazışmalar yapıldı. Kulüplerinden haber bekliyoruz. Bir de Mossoro ve Henri Saivet var. Eto'o da yazılıyor ama kendisi gündemimizde yer almıyor."
?Viktoria Güneş finale kalamadı
Avrupa Yüzme Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcumuz Viktoria Zeynep Güneş, yarı finalde turnuvaya veda etti. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen organizasyonda dün sabah seansında kadınlar 200 metre kurbağalamada mücadele eden Viktoria Zeynep Güneş, dördüncü serideki 2.29.33'lük derecesiyle beşinci oldu ve adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, akşam seansında ise 2.27.14'lük süresiyle ikinci seride altıncı sırayı alarak toplamda 10. oldu ve finale kalan 8 isim arasına giremedi.