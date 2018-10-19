Haber Hattı

Halis Özkahya 3 yıl sonra! Spor Toto Süper Lig
'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. F.Bahçe'nin Sivas ile deplasmanda yapacağı maçı Halis Özkahya
yönetecek. 38 yaşındaki hakem 3 yıl sonra F.Bahçe maçında düdük çalacak. Özkahya, en son 2015'te Besiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği karşılaşmada görev almıştı... "Beni ayıyla kavga ederken görürseniz, ayıyı koruyun!"
THY Avrupa Ligi'nde Khimki karşısında Fenerbahçe'yi sırtlayan 35 yaşındaki Ali Muhammed
(Bobby Dixon) instagram hesabından yaptığı paylaşımla da olay oldu. Çok zor şartlarda büyüyen ve mücadeleden hiç kaçmayan bir oyuncu olarak bilinen ABD asıllı yıldız, maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Eğer beni ayı ile kavga ederken görürseniz bana değil ayıya yardım edin. Çünkü ben iyiyim ve zor mücadeleleri severim" dedi. Fenerbahçe kadın basketbol takımının ABD'li oyuncusu Kelsey Plum da Ali Muhammed'in paylaşımına, "Başkan Bobby" mesajını attı. Rubin Kazan'a bir yıl men
UEFA, Rusya kulübü Rubin Kazan
'a bir yıl ceza kesti. UEFA'dan yapılan açıklamada, Rubin Kazan'ın mevcut finansal fair-play anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men edildiği bildirildi. Rus kulübü Rubin Kazan'ın cezasının gelecek iki sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığı takdirde geçerlilik kazanacağı belirtildi. Cedi Osman harika başladı
NBA'de yeni sezonun ikinci gününde milli basketbolcumuz Cedi Osman
, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Toronto Raptors'a 116-104 yenildiği maçta sezona "double-double" yaparak başladı. İlk 5'te başladığı maçta 33 dakika süre alan Cedi 17 sayı, 10 ribauntun yanı sıra 4 asist, 2 de top çalmayla oynadı. Ersan İlyasova
'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 113-112 mağlup etti. Kenardan gelerek 28 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik katkı sağladı. Topla oynama süresi VAR'la 56 saniye arttı
Türkiye Futbol Federasyonu, ilk 8 haftanın VAR istatistiklerini paylaştı. Buna göre ilk 8 haftada oynanan 72 maçta toplam 7 bin 76 dakikada teknik aksaklıklardan dolayı 16 dakika kesinti yaşandı. Böylece maçların toplam süresinin yüzde 99.77'lik bölümünde sistem devrede kaldı.
Sistemin devreye girmesinden sonra ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezona göre kırmızı kart sayısının yüzde 16, sarı kart sayısının yüzde 12 ve faul sayısının yüzde 11 azaldığı, topun oyunda kalma süresinin ise maç başına 56 saniye artarak 54 dakika 52 saniyeye yükseldiği kaydedildi.
Kararların ortalama inceleme süresinin ise 1 dakika 18 saniye olduğu, saha kenarı monitör incelemesinin yapıldığı pozisyonlarda bu sürenin ortalama 50 saniye daha arttığı ifade edildi. Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında toplam 458 pozisyonun VAR tarafından incelendiği, 15 gol, 6 penaltı, 8 kırmızı kart kararı olmak üzere toplam 29 kararın da düzeltildiği belirtildi.