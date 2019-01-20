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'dan çiftler şampiyonluğu

Milli tenisçi , Tunus'taki ITF turnuvasında Çinli partneriyle çiftlerde kupayı kazandı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2019 11:43
İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu

Tunus'ta düzenlenen 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında mücadele eden milli tenisçi İpek Soylu, Çinli partneri Ying Zhang ile çiftlerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Munastır kentindeki turnuvanın 1 numaralı seribaşı çifti İpek Soylu ile Zhang, set kaybı yaşamadan mutlu sona ulaştı.

Sert zeminde gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Claudia Hoste Ferrer (İspanya)-Julia Terziyska (Bulgaristan) çiftini 6-3'lük setlerle 2-0 yenen İpek-Zhang ikilisi, başarılı performanslarını kupayla taçlandırdı.

İpek Soylu, ITF düzeyindeki 15. çiftler zaferini yaşadı. 22 yaşındaki milli tenisçi, Tunus'ta teklerde ise çeyrek finalde İtalyan Lucia Bronzetti'ye mağlup oldu.

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İpek Soylu'dan çiftler şampiyonluğu
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