13 saniyenin de altına ineceğim

BUGÜN NELER OLDU

İskoçya'nın Glasgow kentinde bugün başlayacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 60 metre engellide piste çıkacak Şevval Ayazözel açıklamalarda bulundu:* Bu seneki en büyük hedefim; 100 metre engellide 13 saniyenin altına inmek ve olimpiyat barajını aşmak.* Avrupa Şampiyonası'nda da 60 metre engellide final koşmayı hedefliyorum.* Şu an yıldızlarda ve gençlerde salon ve açık rekorları bende. Sayamayacağım kadar çok şampiyonluğum var.* Atletizme başladığımdababamdemişti. Babamkötü niyetli değildi tabiama bu sözler benim için motivasyonkaynağı oldu. Annembana bu konuda daha fazladestek verdi. Ama babam şimdi,diyor...* İdolüm Nevin Yanıt. Yabancı bir atlet yok. Çünkü onlardan daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum.* Her türlü müziği dinlemeyi çok seviyorum. Beni motive etsin, enerjimi yükseltsin yeter. Ama bu aralar yabancı müzik dinliyorum.* Bana herkes 'küçük Nevin' diyor. Nevin ablaya çok benzetiyorlar. Ve onun rekorlarını kırarak da geldiğim için öyle diyorlar sanırım. Başka bir lakabım yok.Atletizm Federasyonu ile yaptığı iş birliğiyle Türk atletizmine destek veren Turkcell'in Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Verdiğimiz destek sayesinde sporcularımızın elde ettiği dereceler bizi gururlandırıyor. Şimdi sırada Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası var. Bu organizasyonda yer alacak 15 sporcumuzun da terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceğini biliyoruz. Türk atletizminin daha da gelişmesi ve ülkemize daha büyük başarılar gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.SportifYetenek Tarama Projesi geleceğin yıldızlarını keşfetmek, onları erken yaşta kendilerine uygun dallara yönlendirebilmek için çok önemli.