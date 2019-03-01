13 saniyenin de altına ineceğim

İskoçya'nın Glasgow kentinde bugün başlayacak olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın ikinci gününde 60 metre engellide piste çıkacak Şevval Ayaz SABAH'a
özel açıklamalarda bulundu:
* Bu seneki en büyük hedefim; 100 metre engellide 13 saniyenin altına inmek ve olimpiyat barajını aşmak.
* Avrupa Şampiyonası'nda da 60 metre engellide final koşmayı hedefliyorum.
* Şu an yıldızlarda ve gençlerde salon ve açık rekorları bende. Sayamayacağım kadar çok şampiyonluğum var.
* Atletizme başladığımda
babam "Yapamazsın, bırak"
demişti. Babam
kötü niyetli değildi tabi
ama bu sözler benim için motivasyon
kaynağı oldu. Annem
bana bu konuda daha fazla
destek verdi. Ama babam şimdi, "Sen istediğin yolda başarılı oldun. Sende daha iyisini yapabilecek yetenek ve azim var"
diyor...
NEVİN YANIT'I ÖRNEK ALDIM
* İdolüm Nevin Yanıt. Yabancı bir atlet yok. Çünkü onlardan daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum.
* Her türlü müziği dinlemeyi çok seviyorum. Beni motive etsin, enerjimi yükseltsin yeter. Ama bu aralar yabancı müzik dinliyorum.
* Bana herkes 'küçük Nevin' diyor. Nevin ablaya çok benzetiyorlar. Ve onun rekorlarını kırarak da geldiğim için öyle diyorlar sanırım. Başka bir lakabım yok.
DESTEK SÜRECEK
Atletizm Federasyonu ile yaptığı iş birliğiyle Türk atletizmine destek veren Turkcell'in Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, "Verdiğimiz destek sayesinde sporcularımızın elde ettiği dereceler bizi gururlandırıyor. Şimdi sırada Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası var. Bu organizasyonda yer alacak 15 sporcumuzun da terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceğini biliyoruz. Türk atletizminin daha da gelişmesi ve ülkemize daha büyük başarılar gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
BU PROJE ÖNEMLİ
Sportif
Yetenek Tarama Projesi geleceğin yıldızlarını keşfetmek, onları erken yaşta kendilerine uygun dallara yönlendirebilmek için çok önemli.