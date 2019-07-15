Novak Djokovic kimdir? Wimbledon tek erkekler şampiyonu Novak Djokovic nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

Tenis'te sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler finalinde tenis efsanesi Roger Federer'i devirerek şampiyonluğa adını yazdıran tenisçi Novak Djokovic hakkında detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Novak Djokovic kimdir ve Wimbledon tek erkekler şampiyonu nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla Google arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Peki başarılı tenisçi Novak Djokovic kimdir, Wimbledon tek erkekler şampiyonu nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar…

NOVAK DJOKOVIC KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

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