“Ekonomik Kontrol” sistemi La Liga kulüplerini uçurdu

İSPANYA'DA 1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kurumu, "Ekonomik Kontrol" adlı kulüplerin mali durumunu denetleme sistemini basına tanıttı. La Liga Kurumsal Genel Direktörü Javier Gomez, son 6 yılda uygulanan ekonomik denetimlerle ve yeni pazarlama yöntemleriyle yüksek borçları olan ve zarar eden İspanyol kulüplerinin sağlıklı bir bütçeye ulaştığını söyledi. 2011- 2012 sezonunda toplamda 135 milyon Euro zarar eden ve yarısından fazlası iflasın eşiğinde olan La Liga kulüpleri, 2017-2018'de 251 milyon Euro kâr elde etti. Kulüplerin, 2012-13'te 2 milyar 469 milyon 400 bin Euro olan tüm gelirlerinin toplamı, 2017-18 sezonunda yüzde 81 artırarak 4 milyar 478 milyon 600 bin Euro'ya çıktı. Verilen bilgilerde ekonomik kontrol kurallarına uymayan kulüplere, 300 bin Euro'ya kadar para cezası ile La Liga'dan gelen ekonomik gelirlerden men, futbolcularının ligden kaydının silinmesi veya bir alt lige düşürülmesi cezalarının verilebileceği aktarıldı.

UEFA'nın gelecek vadeden yıldızlar listesinde 3 Türk var

UEFA'NIN 2019-2020 sezonunda dikkatle izlenmesi gereken 50 genç futbolcu listesinde 3 Türk oyuncu yer aldı. UEFA muhabirlerinin belirlediği listeye, Galatasaray'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Yunus Akgün, Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak ve Beşiktaş'ın 20 yaşındaki forveti Güven Yalçın'ın yanı sıra Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Makedon futbolcu Eljif Elmas girdi. UEFA, resmi sitesinden yaptığı açıklamada listeye giren üç Türk oyuncudan övgü dolu sözlerle bahsetti. Yunus Akgün için, "İki ayağını da kullanabilen kanat oyuncusu, iyi bir ilk dokunuşa ve oyun görüşüne sahip" derken Ozan Kabak için, "Sağ ayaklı savunma oyuncusu, Galatasaray ile 2018-2019 sezonuna en iyi başlayan oyunculardan biriydi" ifadelerini kullandı. Güven Yalçın hakkında da, "Güçlü fiziği ile golü koklayan genç forvet" değerlendirmesinde bulundu.

Ronaldo beşinci kez baba oluyor!

İSPANYOL gazetesi Marca tarafından verilen "Efsane Ödülü"ne layık görülen Ronaldo'nun bir kez daha baba olmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Juventuslu futbolcunun ödül törenine birlikte geldiği sevgilisi ve 4. çocuğunun annesi Georgina Rodrigues'in karnının büyüklüğü dikkatlerden kaçmadı. 25 yaşındaki Georgina'nın hamile olduğu iddia edildi. Bu arada Ronaldo, Real Madrid'i ve Madrid şehrini çok özlediğini belirterek, "Umarım en yakın zamanda dönerim" dedi.

Ronaldinho'nun 57 mülküne el konuldu

İKI kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho, borçları nedeniyle zor günler geçiriyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, eski futbol efsanesinin 2 milyon 510 bin dolarlık cezası sebebiyle Rio Grande do Sul Mahkemesi tarafından 57 adet mülküne el konuldu. Ronaldinho'nu avukatı Sergio Felco, müvekkilinin borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yaptığını ifade etse de resmi sistemde bu borçların aktif olarak gözüktüğü bildirildi.

Başakşehir'in rakibi belli oldu: Olympiakos

MEDIPOL Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, 0-0'ın rövanşında Viktoria Plzen'i 4-0 mağlup eden Yunan ekibi Olympiakos oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile Çekya ekibi Viktoria Plzen karşılaştı. Olympiakos; 51, 70, 73 ve 82'ikinci dakikalarda bulduğu gollerle maçı 4-0 kazandı ve Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Büşra Ün'den büyük başarı

PARALİMPİK milli tenisçi Büşra Ün, Nottingham Futures Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon, teklerde ise ikinci oldu. İngiltere'nin Nottingham kentinde düzenlenen turnuvada 25 yaşındaki Büşra, İngiliz partneri Lauren Jones ile çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Çift, finalde Schutte (Hollanda)- Webb (İngiltere) ikilisini 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Milli sporcu, tekler finalinde ise Lauren Jones'a 4-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenilerek ikincilikle yetindi.

Miguel Vieira Başakşehir'de

MEDIPOL Başakşehir, İspanya 2'nci Lig ekiplerinden CD Lugo forması giyen Miguel Vieira'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Turunculacivertli ekip, 28 yaşındaki Portekizli stoper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Vieira'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. Vieira geçen sezon Lugo ile 37 maça çıktı ve 1 gol attı.