Haber hattı

POGBA

BAHÇEŞEHİR

KOLEJİ'NE

MİCK

SCHUMACHER

BUGÜN NELER OLDU

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalindeYunanistan'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına 31-23 üstün gitti. Milliler ikinci yarıya etkili başlasa da fark kapandı ve son çeyreğe 43-42 girildi. Dördüncü periyotta sayı üretmekte zorlanan genç basketbolcularımız, müsabakayı 57-53 kaybederek şampiyonluğu elinden kaçırdı.Real Madrid'in orta sahaya düşündüğü isimlerin başında gelen Paul Pogba için kötü haber geldi. Marca'da yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Gunnar Solskjaer, Fransız yıldızın transferi için kapıları kapatırken eflatun-beyazlılar, Ajax'ta iyi bir sezon geçiren Van de Beek'e ibreyi çevirdi. Ajax'ın Vitesse ile oynadığı lig maçında gol atan Beek ise transferi için,dedi.Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Sean Armand'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,denildi. 27 yaşındaki oyun kurucu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Fraport Skyliners, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol ve Zenit takımlarında forma giydi.Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in 20 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Macaristan'daki yarışta Formula 2'deki ilk birinciliğini elde etti. PREMA takımının pilotu Schumacher,Geçen sezon Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını zirvede tamamlayan Alman pilot, böylece F2 kariyerinin ilk yarış birinciliğini kazanmış oldu. Puanını 45'e çıkaranSüper Lig takımlarından Alanyaspor, bu sezon 11. transferini yaptı. Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen orta sahave Almanya 3. Ligi takımlarından Braunschweig'da oynayanile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferler için Avusturya kampında imza töreni yapıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu,dedi.