Haber hattı

GENÇ MİLLİLERİMİZ AVRUPA İKİNCİSİ
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 mağlup olan Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.
Yunanistan'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına 31-23 üstün gitti. Milliler ikinci yarıya etkili başlasa da fark kapandı ve son çeyreğe 43-42 girildi. Dördüncü periyotta sayı üretmekte zorlanan genç basketbolcularımız, müsabakayı 57-53 kaybederek şampiyonluğu elinden kaçırdı.
POGBA OLMADI YENİ ROTA VAN DE BEEK
Real Madrid'in orta sahaya düşündüğü isimlerin başında gelen Paul Pogba için kötü haber geldi. Marca'da yer alan habere göre; Manchester United Teknik Direktörü Gunnar Solskjaer, Fransız yıldızın transferi için kapıları kapatırken eflatun-beyazlılar, Ajax'ta iyi bir sezon geçiren Van de Beek'e ibreyi çevirdi. Ajax'ın Vitesse ile oynadığı lig maçında gol atan Beek ise transferi için, "Menajerim ilgileniyor. Neler olacağını göreceğiz"
dedi.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ'NE ABD'Lİ OYUN KURUCU
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Sean Armand'ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sean Armand, yeni zaferlere Bahçeşehir Koleji'nde kanat açacak. Bahçeşehir Koleji'ne hoş geldin"
denildi. 27 yaşındaki oyun kurucu, profesyonel kariyerinde sırasıyla Fraport Skyliners, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol ve Zenit takımlarında forma giydi.
MİCK SCHUMACHER BABASININ İZİNDE
Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in 20 yaşındaki oğlu Mick Schumacher, Macaristan'daki yarışta Formula 2'deki ilk birinciliğini elde etti. PREMA takımının pilotu Schumacher, Hungaroring Pisti'nde, 28 tur üzerinden yapılan yarışta, 43:59.841'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören oldu.
Geçen sezon Formula 3 Avrupa Şampiyonası'nda pilotlar klasmanını zirvede tamamlayan Alman pilot, böylece F2 kariyerinin ilk yarış birinciliğini kazanmış oldu. Puanını 45'e çıkaran Schumacher, lider De Vries'in 151 puan arkasında 11. sırada.
ALANYA'DAN ORTAYA İKİ TAKVİYE BİRDEN
Süper Lig takımlarından Alanyaspor, bu sezon 11. transferini yaptı. Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen orta saha Musa Çağıran
ve Almanya 3. Ligi takımlarından Braunschweig'da oynayan Onur Bulut
ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferler için Avusturya kampında imza töreni yapıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, "İki oyuncunun da takıma büyük katkısı olacağına inanıyorum"
dedi.