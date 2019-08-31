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'de korkunç kaza: hayatını kaybetti

'inin ikinci turunda korkunç bir kaza meydana geldi. BWT Arden'in 22 yaşındaki Fransız pilotu 'in aracının bariyerlere çarpmasının ardından arkadan gelen ABD'li pilot Juan Manuel Correa'nın aracı yaklaşık 250 kilometre hızla Hubert'in aracına çarptı ve kaza sonucunda Hubert hayatını kaybetti. FIA, gelişmeyi doğruladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 31.8.2019 21:40
Formula 2'de korkunç kaza: Anthoine Hubert hayatını kaybetti

Formula 2 pilotu Anthoine Hubert, Belçika Grand Prix'sinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Yarışın ikinci turunda meydana gelen kazada, BWT Arden takımının 22 yaşındaki Fransız pilotu Hubert'in aracı bariyerlere çarptıktan sonra piste savruldu. Arkadan gelen ABD'li pilot Juan Manuel Correa'nın aracı yaklaşık 250 kilometre hızla Hubert'in aracına çarptı.


Anthoine Hubert'in kullandığı (soldaki) araç bariyerlere çarptıktan sonra savrulurken Juan Manuel Correa'nın kullandığı araç (sağdaki) 250 kilometre hızla Hubert'in aracına çarptı.


Kaza anı

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamada, Hubert'in kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan Correa'nın durumunun ise stabil olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından ara verilen grand prix, daha sonra iptal edildi.

22 yaşındaki pilot, Renault Formula 1 takımının genç sürücü programında yer alıyordu.


Anthoine Hubert'in kullandığı BWT Arden'ın kazadan sonraki hali

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Formula 2'de korkunç kaza: Anthoine Hubert hayatını kaybetti
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