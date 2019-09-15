Helal olsun Sümeyye

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcularımız Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk finale kalma başarısı gösterdi. 50 metre sırt üstü kategorisinde yarışan sporcularımızdan Sümeyye Boyacı, 44.74'lük derecesiyle dünya ikincisi oldu.Sosyal medyadan da sporcumuza destek mesajları yağdı. Sevilay Öztürk aynı yarışı sekizinci sırada tamamlarken, Beytullah Eroğlu da erkekler klasmanında altıncı oldu.YARIŞMA sonrası A Haber'e konuşan Sümeyye, "Rakibimin kolları olduğu için beni 0,03 saniye ile geçti ve birinciliği almış oldu. Bu kadar az bir farkın olması gurur verici. Benimle birlikte yarışan herkese teşekkür ederim. İnşallah bayrağımızı seneye birinci olarak dalgalandıracağım" dedi.