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Milli güreşçi dünya üçüncüsü oldu

'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 97 kiloda mindere çıkan milli güreşçi , bronz madalyanın sahibi oldu.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 17:38
Milli güreşçi Cenk İldem dünya üçüncüsü oldu

Olimpiyat ve dünya 3'üncüsü, aynı zamanda Avrupa 2'ncisi olan Cenk İldem, dün ikinci turda Kırgız rakibi Uzur Dzhuzupbekov'u 2-1 yenip, çeyrek finalde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Ermeni Artur Aleksanyan'a 4-2 yenilmişti.

Ermeni güreşçi finale yükseldiği için Milli güreşçi repesaj maçı yapma hakkını kazanmıştı. Cenk İldem, ilk repesaj maçında Finli Elias Kuosmanen'ı 3-2, ikinci repesaj maçında ise İranlı Mohammed Abdollah Saravi'yi 7-5 yenerek üçüncülük - beşincilik maçı yapma hakkını elde etmişti. Finalde de Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenen Cenk İldem bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi bu sonuçla 2020 Tokyo Olimpiyatları kotasını da almış oldu.

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Milli güreşçi Cenk İldem dünya üçüncüsü oldu
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