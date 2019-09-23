Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Bordo-mavili sporculardan 1 altın, 1 bronz

Bordo-mavili sporculardan 1 altın, 1 bronz

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Bordo-mavili sporculardan 1 altın, 1 bronz
Trabzonspor'un tenis ve atletizm branşlarından iki madalya haberi geldi. Abdullah Öztürk, İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda bordomavili sporcu Abdullah Öztürk altın madalya kazandı. Erkekler Class 4'te oynanan final maçında bir başka Türk sporcu Nesim Turan'ı 3-2 mağlup eden Öztürk, Avrupa Şampiyonu oldu. Bordo-mavili kulüp de yaptığı açıklamada oyuncusunu başarısından dolayı kutladı. Atlet Rıdvan Taş da, K Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bordo-mavili sporculardan 1 altın, 1 bronz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN