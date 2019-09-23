Bordo-mavili sporculardan 1 altın, 1 bronz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un tenis ve atletizm branşlarından iki madalya haberi geldi. Abdullah Öztürk, İsveç'in Helsingborg kentinde yapılan Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda bordomavili sporcu Abdullah Öztürk altın madalya kazandı. Erkekler Class 4'te oynanan final maçında bir başka Türk sporcu Nesim Turan'ı 3-2 mağlup eden Öztürk, Avrupa Şampiyonu oldu. Bordo-mavili kulüp de yaptığı açıklamada oyuncusunu başarısından dolayı kutladı. Atlet Rıdvan Taş da, K Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.