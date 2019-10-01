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: 5. oldu

erkekler 200 metre finalinde milli atlet , 20.07'lik derecesiyle 5. oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 22:45 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 23:01
Dünya Atletizm Şampiyonası: Ramil Guliyev 5. oldu

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.

Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı.

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Dünya Atletizm Şampiyonası: Ramil Guliyev 5. oldu
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