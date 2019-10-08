Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası: Simone Biles'tan rekor

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 49. Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 5. gününde kadınlar takım finali yapıldı.

Simone Biles, Jade Carey, Kara Eaker, Sunisa Lee ve Grace McCallum'dan oluşan ABD Kadın Milli Takımı, 172,330 puanla üst üste 5. dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 21'e (15 altın, 3 gümüş, 3 bronz) çıkaran Biles böylece Rus Svetlana Khorkina ile paylaştığı Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını tek başına ele geçirdi.

Şampiyona tarihinin en başarılı sporcusu unvanını, 23 madalyayla Belaruslu erkek cimnastikçi Vitaly Scherbo elinde tutuyor.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz madalya kazanan 22 yaşındaki Biles, 2017 ve 2019'da Laureus Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'ne layık görülmüştü.