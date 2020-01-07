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, ile sözleşmesini uzattı

ekibi Racing, 22 yaşındaki Hollandalı pilotu 'in 2020 sezonu sonunda sona erecek olan sözleşmesini 2023 sezonu sonuna kadar uzattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yetenekli pilot, "Hedefimiz, Red Bull ve Honda ile birlikte dünya şampiyonluğu için mücadele etmek. En iyisi, henüz gelmedi" dedi.

DHA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 7.1.2020 19:05
Max Verstappen, Red Bull ile sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden Red Bull Racing, Hollandalı pilot Max Verstappen'in sözleşmesinin 2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

2020 sezonu sonunda Red Bull ile sözleşmesi sona erecek olan ve birçok F1 takımından daha şimdiden teklif alan Verstappen, tercihini yaptı. Hollandalı pilot, Red Bull Racing ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son dönemde 2021'de Mercedes'in koltuğuna geçeceği iddiaları kuvvetlenen 22 yaşındaki pilot, Red Bull ile yola devam kararı aldığını duyurarak bu söylentileri sona erdirdi.

31 PODYUM, 8 BİRİNCİLİK

Max Verstappen, geçen sezon Formula 1'de pilotlar klasmanını 278 puanla 3'üncü sırada tamamlamış ve iki Ferrari pilotunu (Charles Leclerc ve Sebastian Vettel) geçmeyi başarmıştı.

Hollandalı genç pilot, Formula 1'de bu zamana kadar 102 Grand Prix'de yarışırken 31 kez podyum yaptı ve 8 kez birincilik ipini göğüsledi.

VERSTAPPEN: HEDEFİMİZ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE ETMEK

Sosyal medya hesabından takımıyla sözleşme yenilemesine dair açıklama yapan Verstappen, "Red Bull Racing ile 2023 sezonunun sonuna kadar yarışacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bu yolculuğa birlikte başladık ve beni ilk günden beri hep desteklediler. Hedefimiz, Red Bull ve Honda ile birlikte dünya şampiyonluğu için mücadele etmek. En iyisi, henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

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Max Verstappen, Red Bull ile sözleşmesini uzattı
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