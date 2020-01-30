Trabzonspor Manoel Messias'la prensip anlaşması sağladı

Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi Trabzon'a getiren Fırtına bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Trabzonspor Cruzeiro'da forma giyen Brezilyalı stoper Manoel Messias'la prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFERİ AÇIKLADILAR

Cruzeiro yöneticisi Ocimar Bolicenho, Manoel Messias'ın Trabzonspor'a transferi hakkında, "Şu anda gerekli evraklar tamamlanıyor. Yarın sonuçlanacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. Bunun resmi bir açıklama olmadığını söyleyen Bocelinho, "Tabi transfer tamamlamadan bir şey söylemiyorum. O yüzden evrak işlerinni sürdüğünü ve yarın tamamlanacağını düşünüyorum." diye sözlerine ekledi.



MANOEL MESSIAS KİMDİR?

Cruzeiro'da forma giyem Manoel Messias, 29 yaşında ve stoper mevkinde görev yapıyor. Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.