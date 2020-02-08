Burhan Felek 7/24 sporun hizmetinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını bizzat yapacağı Burhan Felek Atletizm Stadı'nda dün medya mensupları ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yenilenen tesiste geleceğin şampiyonlarının yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Kasapoğlu, "Sembol bir tesisi yeniden spor camiamıza kazandırıyoruz. Bu tesis barındırdığı sportif imkânlarla tamamen bir spor vadisi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açacağımız havuz, çalışma salonları, kitap-kahve odası ve atletizm pistlerinin bulunduğu Burhan Felek Atletizm Stadı'nın İstanbul ve spora önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Buranın bir başka özelliği de yaşayan bir tesis olması. Haftanın her günü, saat fark etmeksizin her yaştan herkesi buraya bekliyoruz. Bakanlık olarak hizmet anlayışımız gereği tesisimizin 7/24 canlı olmasını arzuluyoruz. Sporu tabana yayma çalışmalarımız için bu çok önemli. Biz halkımızın bu tesisleri sahiplenmesini istiyoruz"
diye konuştu.