Burhan Felek 7/24 sporun hizmetinde

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını bizzat yapacağı Burhan Felek Atletizm Stadı'nda dün medya mensupları ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yenilenen tesiste geleceğin şampiyonlarının yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Kasapoğlu,diye konuştu.