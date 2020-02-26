Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde devam eden organizasyonda piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada da 5,16 metrelik derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında ise Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'ın yer aldığı Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

Yarın sona erecek şampiyonda Türkiye, 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 6'ya çıkarttı.