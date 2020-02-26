Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu

Özel sporcu , 60 metrede dünya şampiyonu oldu

Polonya'da düzenlenen Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu , 60 metre branşında 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 26.2.2020 18:24 ABONE OL
Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSF) yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Torun kentinde devam eden organizasyonda piste çıkan Esra Bayrak, kadınlar 60 metrede 8,06'lık derecesiyle altın madalya kazandı.

Son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada da 5,16 metrelik derecesiyle bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 4x200 metre bayrak yarışında ise Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'ın yer aldığı Türkiye, dünya üçüncüsü oldu.

Yarın sona erecek şampiyonda Türkiye, 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam madalya sayısını 6'ya çıkarttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel sporcu Esra Bayrak, 60 metrede dünya şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN