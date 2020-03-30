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SON DAKİKA | 'nın yeni tarihi açıklandı!

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsü, spor organizasyonlarının da birer birer ertelenmesine yol açmıştı. Dünaydaki tüm büyük organizasyonlar gibi da ileri bir tarihe ertelenmişti. Olimpiyatları'nın yeni tarihi belli oldu. Olimpiyatların, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:16 ABONE OL
SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihi açıklandı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan corona virüsü, spor organizasyonlarının da birer birer ertelenmesine yol açmıştı. Dünaydaki tüm büyük organizasyonlar gibi 2020 Tokyo Olimpiyatları da ileri bir tarihe ertelenmişti. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın yeni tarihi belli oldu. Olimpiyatların, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

Son dakika haberinin ayrıntıları birazdan...

Olimpiyat hedefimi 1 yıl erteledim Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Deniz Çınar, olimpiyatların ertelenmesi kararını destekledi! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi:

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SON DAKİKA | 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tarihi açıklandı!
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