Michael Schumacher'e corona virüsü sonrası bir şok daha!

Bitkisel hayatta yaşamını sürdüren efsane pilotla ilgili asıl şok, en yakınındaki ismin sözleriyle ortaya çıktı...7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in konumu sır gibi saklanırken, efsane pilotun 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.27 bin civarı vakanın görüldüğü İsviçre'de Cenevre Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi için corona virüs alarmı da verildi.Corona virüsün Schumacher'e bulaşması durumunda efsane ismin 7 yıldır koma sürecinin ölümle sonuçlanacağı biliniyor.Ailesinin, Schumacher'in bu salgından korunması için onu ekstra bir korumaya aldığı öğrenildi.Efsane Alman pilot Michael Schumacher'i pistlere sokan kişi olarak tanınan Eddie Jordan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 1991 yılında Schumacher'e ilk kez Formula 1 aracını teslim eden Jordan takımının sahibi Eddie Jordan, efsane ismin 'en iyisi olmadığını' belirtti. Bu sözler motor dünyasında şok etkisi yarattı.Büyük ihtimal Michael en yetenekli pilottu ama bana göre en iyisi Alain Prost... 30 yıldan fazladır bu işin içindeyim ve gördüğüm en iyisi oydu.Sözleşmelerde hep istediği bir madde vardı. Irvine, Barrichello veya diğerleri, kim olursa olsun takımdaki diğer kişinin ikinci pilot olmasını isterdi.Schumacher'i en iyisi yapmak istedim ama yapamadım. İnanılmaz bir yeteneği vardı, belki de Senna kadar yetenekliydi. Ancak insanlar Senna'yı daha çok seviyordu çünkü onun en iyisi olduğuna yürekten inanıyorlardı.Bence önümüzdeki aylarda, tabii bu sene şampiyona düzenlenirse, bir efsaneye tanıklık edebiliriz. 7 şampiyonlukla Lewis Hamilton, tarihin en iyi pilotu olma ünvanını alabilir. Bence bunu yapma şansı oldukça büyük.Schumacher, bu yarışın ardından Benetton Formula takımıyla bir anlaşma imzalamıştı. Jordan takımı, bu anlaşmaya karşı İngiliz mahkemelerinde itiraz başvurusunda bulunsa da, bu başvuru Jordan takımı ile bir kontratı bulunmaması nedeniyle reddedilmişti.