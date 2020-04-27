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1'de 'si iptal edildi

Son dakika... Dünyanın en çok izlenen sporlarının başında gelen 1, yeni tip corona virüsünden etkilenmeye devam ediyor. 'da kasabasındaki 'nde düzenlenmesi gereken 'si de iptal edildi. Formula 1'de böylece iptal edilen veya ertelenen yarış sayısı 10'a çıktı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 12:04 ABONE OL
Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Fransa etabı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede salgına karşı alınan tedbirler yüzünden 28 Haziran'da Le Castellet kasabasındaki Paul Ricard Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Fransa Grand Prix'sinin iptal edildiği belirtildi.

Bu kararla, 2020 sezonunda salgın sebebiyle iptal edilen veya ertelenen etap sayısı 10'a yükseldi.

Yeni bir iptal veya erteleme kararı olmaması durumunda Formula 1 sezonu, 5 Temmuz'da Avusturya'daki yarışla başlayacak.

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Formula 1'de Fransa Grand Prix'si iptal edildi
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