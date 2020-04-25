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Efsane Formula 1 pilotu 'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

Formula 1'de kazandığı 7 şampiyonlukla hala tüm zamanların en çok şampiyon olan sürücüsü konumunda bulunan Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber'den yıllar sonra bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 15:49
Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

'in eski menajeri , ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

Geçirdiği sonrası 7 yıldır komada bulunan efsane pilot hakkında birçok ünlü isim açıklamalarda bulundu. Efsane pilotun eski menajeri de Schumacher hakkında flaş sözler kullandı.

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Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

, Formula 1 kariyeri boyunca Benetton ve Ferrari'de yarışı. Her iki takımla da harika başarılar ve şampiyonluklar yaşayan , 2006 sonunda Formula 1'den emekli oldu.

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

2009 sonunda üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen efsane pilot, tamamen farklı bir teknoloji ve pilot jenerasyonuyla karşı karşıyaydı.Sonuç olarak 2012 sonunda, podyuma da çıktığı yılın ardından Formula 1'den emekli oldu.

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

Kolner Express'e konuşan eski menajeri Willi Weber, "Michael'ın aracın sürüş tarzıyla ilgili sorun yaşadığına %100 katılıyorum."

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

"Michael, sürüş tarzı için özel araç ayarlarına ihtiyaç duyuyor ve Mercedes'ten bunu sağlayamadı."

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!

"Yeni araçlar tamamen farklı bir yönde gelişti ve Michael teknolojiyi Benetton ve Ferrari'de olduğu kadar etkileyemedi."

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