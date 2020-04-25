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Galeri Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in menajerinden yıllar sonra gelen itiraf!
Formula 1'de kazandığı 7 şampiyonlukla hala tüm zamanların en çok şampiyon olan sürücüsü konumunda bulunan Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber'den yıllar sonra bir itiraf geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.04.2020
15:47
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
15:49
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kaza sonrası 7 yıldır komada bulunan efsane pilot hakkında birçok ünlü isim açıklamalarda bulundu. Efsane pilotun eski menajeri Willi Weber de Schumacher hakkında flaş sözler kullandı.
Michael Schumacher, Formula 1 kariyeri boyunca Benetton ve Ferrari'de yarışı. Her iki takımla da harika başarılar ve şampiyonluklar yaşayan Alman pilot, 2006 sonunda Formula 1'den emekli oldu.
2009 sonunda üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen efsane pilot, tamamen farklı bir teknoloji ve pilot jenerasyonuyla karşı karşıyaydı.Sonuç olarak 2012 sonunda, podyuma da çıktığı yılın ardından Formula 1'den emekli oldu.
Kolner konuşan eski menajeri Express'e Willi , " Weber aracın sürüş tarzıyla ilgili sorun yaşadığına %100 katılıyorum." Michael'ın
"
, sürüş tarzı için özel araç ayarlarına ihtiyaç duyuyor ve Michael bunu sağlayamadı." Mercedes'ten
"Yeni araçlar tamamen farklı bir yönde gelişti ve
teknolojiyi Michael ve Benetton olduğu kadar etkileyemedi." Ferrari'de