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TJK duyurdu: ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Güncel at yarışları programı!

sorusunun yanıtı, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından normalleşme adımları açıklanırken at yarışlarının başlayacağı tarih de duyuruldu. Bu gelişmenin üzerine, TJK'den de bir açıklama yapıldı ve güncel at yarışı programı duyuruldu. Peki, 2020 ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte, TJK'nin duyurduğu güncel program ve at yarışlarının başlayacağı tarih...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:32 ABONE OL
TJK duyurdu: At yarışları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Güncel at yarışları programı!

Yarışseverlerin haftalardır yanıtını aradığı 'At yarışları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı kesinlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklama yapılırken at yarışlarının başlayacağı tarih de kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından TJK'den de bir açıklama yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü, koronavirüs nedeni ile ara verilen at yarışlarının başlama tarihini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. TJK ayrıca, güncel at yarışları programı bilgisini de duyurdu. Peki, 2020 TJK at yarışları ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

TJK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.

GÜNCEL TJK AT YARIŞI PROGRAMI

Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu...

  • Orhan Meker Serbest Handikapı: 10 Haziran
  • Cevdet Karataş Serbest Handikapı: 11 Haziran
  • TBMM Koşusu: 4 Temmuz
  • Dişi ve Erkek Tay Deneme koşuları: 12 Temmuz
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu: 25 Temmuz
  • Kısrak Koşusu: 2 Ağustos
  • Gazi Koşusu: 30 Ağustos
  • Yüksek Komiserler Kurulu Koşusu: 3 Eylül
  • TJK Koşusu: 4 Ekim
  • Ankara Koşusu: 24 Ekim
  • Uluslararası Yarış Festivali: 24-25 Ekim
  • Çaldıran Koşusu: 8 Kasım
  • Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu: 14 Kasım

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TJK duyurdu: At yarışları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Güncel at yarışları programı!
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