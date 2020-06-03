TJK duyurdu: At yarışları ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Güncel at yarışları programı!

Yarışseverlerin haftalardır yanıtını aradığı 'At yarışları ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı kesinlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklama yapılırken at yarışlarının başlayacağı tarih de kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından TJK'den de bir açıklama yapıldı. Türkiye Jokey Kulübü, koronavirüs nedeni ile ara verilen at yarışlarının başlama tarihini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. TJK ayrıca, güncel at yarışları programı bilgisini de duyurdu. Peki, 2020 TJK at yarışları ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler...

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta alınan yeni kararları şöyle sıraladı:

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

TJK'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) de yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sosyal hayatta normalleşme süreciyle ilgili 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; hipodromların 10 Haziran 2020 Çarşamba günü itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini açıklamıştır" denildi.

GÜNCEL TJK AT YARIŞI PROGRAMI

Bazı önemli koşu günleri de şöyle oldu...