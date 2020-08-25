Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Dev derbi için geri sayım! Gazi Koşusu için 15 at kayıt oldu

Dev derbi için geri sayım! için 15 at kayıt oldu

Gözler Türk at yarışçılığının derbisi olan 'na çevrildi... Şu an ülkemizde devam eden tek spor organizasyonu olan at yarışlarının derbisi olan Gazi Koşusu, pazar günü 'nda yapılacak. 94. kez koşulacak dev yarış öncesi hazırlıklar tamamlandı, 3 yaşlı 15 İngiliz safkanı Gazi Koşusu kaydını yaptı. Pandemi süreci nedeniyle Gazi Koşusu, bu yıl ilk kez seyircisiz olarak yapılacak.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 11:11 ABONE OL
Dev derbi için geri sayım! Gazi Koşusu için 15 at kayıt oldu

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından beri düzenlenen G1 Gazi Koşusu'nun 94.'sü, bu yıl Zafer Bayramı'nı da kutlayacağımız 30 Ağustos Pazar günü saat 17.15'te gerçekleştirilecek. 3 yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatları boyunca yalnızca bir kez katılma şansını yakaladığı Türk atçılığının en önemli koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun çim pistinde 2400 metre mesafe üzerinden koşulacak.

İLK 5'E ÖDÜL VAR
Yarışçılığımızın derbisi niteliğindeki bu yarışın 2020 yılındaki birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlenirken, ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL ve beşinciye 87.500 TL ikramiye verilecek.
Yılın en önemli koşusunu kazanacak tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

İŞTE KAYIT YAPTIRAN SAFKANLAR
Sonucu merakla beklenen koşuya bu yıl 15 safkan kayıt yaptırdı. Bu isimlerin 14'ünü erkek taylar oluştururken, yalnızca 1 dişi tay bu listede yer aldı. 2020 yılı Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar şöyle:

1 CALL TO VICTORY
2 COACH
3 ÇAKALINOĞLU
4 DEMBE
5 FULL THROTTLE
6 KING MAN GO
7 KINGSMAN
8 LORD OF GAME
9 POWERMAN
10 PREMIUM MOVER
11 SOZOPOL
12 UPPER CUT
13 VERNAZZA
14 ZABUN
15 PRIOR

DİĞER YARIŞLAR DA NEFESLERİ KESECEK

Gazi heyecanının yaşanacağı 30 Ağustos Pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak diğer önemli yarışlar ise şunlar olacak;

Anafartalar Koşusu (G1)
Nene Hatun Koşusu (G2/Dişi)
I. İnönü Koşusu (G3/Dişi)
II. İnönü Koşusu (G3/Erkek)

EN ÇOK OKUNANLAR

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 24 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman, bugün açıklanacak mı? ÖSYM YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Son dakika haber: Altın fiyatları hareketli başladı! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isimden flaş altın fiyatı yorumu!
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 24 Ağustos 2020 Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları yayınlandı
SON DAKİKA: Hangi illerde düğünler yasaklandı, iptal edildi? İşte valilikler tarafından düğünlere getirilen kısıtlamalar ve yasaklar
Cüneyt Arkın gözlerinden nasıl etkilendiğini itiraf etmişti… Türkan Şoray o sözler için bakın ne dedi!
Kredi faiz oranları tablosu son dakika haberi: Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven Danla Bilic'in karşısında diz çöktü sosyal medya yıkıldı! Evlilik haberleri günlerce konuşulmuştu
Milli Piyango On Numara sonuçları açıklandı! 24 Ağustos On Numara çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı!
Üniversite kayıt belgeleri ve evrakları listesi 2020! ÖSYM ile üniversite kayıt belgeleri ve gerekli evrakları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dev derbi için geri sayım! Gazi Koşusu için 15 at kayıt oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA