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Ata yumruk attığı görüntüler tepki çekmişti! 'tan ilk açıklama geldi

At yarışının önemli isimlerinden , bugün yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği '' isimli ata yumruk attı. Yarışın başlamasına kısa süre gelişen olayda Karataş'ın ata yumruk attığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı, sporseverlerin ve hayvanseverlerin tepkisini çekti. Karataş, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artmasının ardından bir açıklama yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 21:13 Son Güncelleme: 26.8.2020 21:19 ABONE OL
Ata yumruk attığı görüntüler tepki çekmişti! Halis Karataş'tan ilk açıklama geldi

At yarışının önemli isimlerinden Halis Karataş, bugün İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk attı. Karataş, bu görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artmasının ardından bir açıklama yaptı.

Son dakika! Halis Karataş ata yumruk attı! | Video

TEPKİLERİN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ
Verdiği tepkinin kabul edilebilir olmadığını söyleyen Karataş, yaptığı hareket için özür diledi.

Halis Karataş'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde: "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

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Ata yumruk attığı görüntüler tepki çekmişti! Halis Karataş'tan ilk açıklama geldi
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