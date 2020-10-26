Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı

Sakçı Avrupa rekoru kırdı

Milli yüzücümüz Sakçı'dan tarihi bir başarı geldi. 4. 'nda 50 metre kurbağalamada 25.50'lik derece yapan Sakçı, Avrupa rekoru kırdı. Milli yüzücümüzün derecesi, bu mesafede tarihin en iyi üçüncü derecesi olarak da kayıtlara geçti.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 20:07 Son Güncelleme: 26.10.2020 20:12 ABONE OL
Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı

Olimpik yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League'de 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League'de mücadele eden Fenerbahçe Kulübü olimpik sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamdı.

Başarılı sporcu aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı. Sakçı bu derecesiyle, bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 25 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde göz yaşları sel oldu
SON DAKİKA: Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili önemli gelişme! Okullar ne zaman açılacak? 6, 7, 8 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek?
Türkiye'de şu an saat kaç, saatleri geri alındı mı? Kış saati uygulaması devam ediyor mu, Türkiye'de saatler geri mi alındı?
Masterchef'te skandal! Elenen isim sosyal medyaya sızdırıldı
SON DAKİKA: İYİ Parti’deki FETÖ kavgasında baba Orhan Kavuncu’nun şok sözleri: Oğullarım sempati duyuyor!
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan'dan Fransa ürünleri için boykot çağrısı! Fransız markaları, ürünleri ve malları listesi!
SON DAKİKA: Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için hava durumu ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul için gün verildi
Son Dakika Haberi: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...
Oyuncu Merve Oflaz "Benim beş yıllık ilişkim var" diyerek yalanlamıştı ama... Merve Oflaz ile Allan Hakko aşkı belgelendi!
Meteoroloji’den SON DAKİKA uyarısı! O illerde çok kuvvetli gelecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA