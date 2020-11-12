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Türkiye 'si 1'in 2021 takvimine eklenebilir!

1 Nielsen, Türkiye 'sinin 2021 yılı takvimine eklenebileceğini ifade etti. Nielsen, görüşmelerin olumlu devam ettiğini aktarırken, "Söyleyebileceğim tek şey, 'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum." dedi

AA
Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:53 ABONE OL
Türkiye Grand Prix'si Formula 1'in 2021 takvimine eklenebilir!

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 yılı takvimine eklenmesi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.

Nielsen, Borsa İstanbul'da Formula 1 için düzenlenen "gong" töreninden sonra AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da büyük işler yapıldığını belirten Nielsen, "9 yıl aradan sonra arkadaşlarımız buraya 2 ay önce kontrole geldiler. Her şey çok güzel durumda. O zamandan beri bile burada büyük işler başarılmış. Pistte her şey yenilenmiş, boyama ve temizleme faaliyetleri düzgün yapılmış. Bu şehirde çok güzel işler yapılmış." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR VE OLUMLU SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM."

Türkiye Grand Prix'sinin 2021 yılı takvimine eklenip eklenmeyeceği hakkındaki düşüncelerini anlatan Nielsen, "Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile çok zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul'un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum." diye konuştu.

2021 takviminin henüz sonuçlandırılmadığını aktaran Nielsen, "Çünkü uzak bir tarih. Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

F1Sportif Direktörü Steve Nielsen, İstanbul'da tekrar olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"İstanbul'da tekrar olmak müthiş." diyen Nielsen, şunları kaydetti: "Yarışlar olmasa bile buraya tekrar gelmek güzel. Gelmeyeli de çok fazla zaman olmuştu. Umarım güzel bir yarış izleyeceğiz. Bundan emimin. Burası harika bir şehir ve ülkeye tekrar gelmekten büyük zevk duyuyorum."

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Türkiye Grand Prix'si Formula 1'in 2021 takvimine eklenebilir!
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