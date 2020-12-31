Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılı için, yeni yıl mesajı yayınladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Zorluklarla geçen 2020 yılının sonuna geldik ve şimdi taze umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz.



2019 yılının sonlarına doğru Çin'de ortaya çıkan ve bir pandemi sürecine dönüşen Koronavirüs gerçeğiyle bütün dünya gibi biz de daha önce tecrübe etmediğimiz bir imtihan yaşadık. Hayatımızın her alanını etkileyen pandemi ile hem millet hem de insanlık olarak topyekûn mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bütün insanlığa acılar yaşatan bu tecrübeden hepimiz çok şey öğrendik, geleceğe dair çok önemli dersler çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğinde ülkemizi geleceğe taşırken elbette bu tarihi pandemi sürecinden çıkardığımız derslerden en iyi şekilde yararlanacak, benzer süreçleri gelecekte yaşama ihtimallerine karşı şimdiden hazırlıklarımızı yapacağız.



Hiç şüphe yok ki bu sürecin en büyük kahramanları bu büyük mücadelenin en ön safında cesaretle ve fedakârca görev üstlenen sağlık çalışanlarımız oldu. Bununla birlikte bilim insanlarımız, gönüllü destek gruplarımız, güvenlik güçlerimiz de yoğun bir şekilde çalışarak pandemi sürecinde milletimizin en büyük destekçisi oldular. Bu sürece omuz veren herkese şükran duyuyoruz ve hepsine minnettarız.



Pek çok zorluğun yaşandığı bu süreçte Bakanlığımız da yürütülen çok yönlü mücadelenin önemli bir parçası oldu. Virüsün yurt dışı kaynaklı olması sebebiyle özellikle ülkemize girişlerde uygulanan 14 günlük karantina sürecinde yayılımın kontrol altında tutulması noktasında yurtlarımız hayatî bir rol üstlendi. Gururla ifade etmek isterim ki; bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin güvenli sığınağı ve sıcak yuvası olduğunu bir kez daha ispat etti.



2020 yılı Mart ayından itibaren, eğitimine uzaktan devam eden gençlerimizin bütün imkânlarımızla yanlarında olduk. "Evde Kal" çağrısına uyarak hem kendisini hem ailesini hem toplumun bütün fertlerini korumak adına büyük bir fedakârlık gösteren ve yurtlarını, odalarını karantina sürecindeki misafirlerimizle paylaşan bütün gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlar da bu sürecin gizli kahramanlarıydı, hepsiyle gurur duyuyoruz. Onların yurtlarına ve okullarına kavuşacakları günlerin çok yakında olduğuna inanıyor ve gençlerimizle yeniden bir araya gelip sohbet edeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz.



Pandeminin en çok etkilediği alanlardan biri de ne yazık ki spor faaliyetleri oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın da içinde bulunduğu pek çok organizasyon maalesef gerçekleştirilemedi ve ertelendi. Ancak bu karantina döneminin şartlarına karşı çalışmalarını inançla sürdüren ve olumsuzlukları olumlu birer fırsata dönüştüren sporcularımız, organizasyonlar başladığında peş peşe gelen şampiyonluklar ve rekorlarla milletimize büyük sevinç ve gurur yaşattı. Performans ve motivasyonlarının daima yüksek olması için biz de bütün imkânlarımızla sporcularımızın her an yanlarında olduk. Sporun bütün paydaşlarıyla beraberce gösterdiğimiz bu çaba, böylesine zorlu bir süreçte dahi spordaki başarılarımızın istikrarlı biçimde sürmesini sağladı. Bu gayretlerimiz, sporcularımızın elde ettiği büyük başarılarla taçlandı.



2021 yılının özlemini duyduğumuz her şeye yeniden kavuştuğumuz bir yıl olmasını temenni ediyor; milletimize ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve esenlik dolu günler diliyorum."