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Giriş Tarihi: 22.3.2021 18:06

Efsane halterci nereli, ne zaman öldü?

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu nereli, ne zaman öldü?

Tüm zamanların en iyi haltercilerinden birisi olarak anılan , internette en çok araştırılan konulardan birisi olarak yer alıyor. Efsane haltercinin hayatına dair tüm merak edilen sorular haberimizde mevcut. Peki, Efsane halterci Naim Süleymanoğlu nereli, ne zaman öldü? İşte detaylar...

Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılan tüm zamanların en iyi haltercilerinden Naim Süleymanoğlu'nun kısa süre önce bir filmi yapılmıştı. Sinemalarda büyük ilgi gören film, televizyonda da yayınlanacak. Bunun üzerine en çok araştırılan konulardan birisi de Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi ve biyografisi oldu. Peki, Efsane halterci Naim Süleymanoğlu nereli, ne zaman öldü? İşte detaylar...

NAİM SÜLEYMANOĞLU NERELİ? NE ZAMAN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir.

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu.

On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken),silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü.

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