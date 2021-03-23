VakıfBank'ta hedef Devler Ligi'nde final!

VakıfBank, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu Busto Arsizio karşısında ikinci maçta istediği skoru elde ederek, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de yer almak istiyor.





GUİDETTİ: "FİNALE GİTMEK İSTİYORUZ"

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maç için çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Süper Final'e gitmek için her iki takımın da bu maçı kazanması gerekiyor. Gerçek bir maç oynamak istiyoruz, harika bir takıma karşı harika bir maç oynamak istiyoruz. Verona'da olmayı hak etmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi voleybol oynayan bir takımı yenmek zorundayız. Bu meydan okuma için çok heyecanlıyız, kendimize inanıyoruz, gücümüze inanıyoruz. Dörtlü Finalleri oynamayı hep sevdik ve şimdi bu uygulama olmasa da tam olarak orada mücadele ediyor gibiyiz. Kupa için bir yarı final ve bir de final maçı kaldı. Şu an odak noktamız sadece bu maç elbette. Geçtiğimiz yıl da pandemi nedeniyle hikayemiz yarı finalde yarım kalmıştı. Bu sezon finale gitmeyi her şeyden çok istiyoruz" dedi.



MELİS GÜRKAYNAK: "TEK HEDEFİMİZ 1 MAYIS'TA FİNAL OYNAMAK"

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ise şunları dile getirdi: "İstanbul'da oynadığımız maçta yaptığımız hataların bu hafta boyunca çok üzerinde durup, düzeltmeye yönelik çok çalışma yaptık. Sezon başından beri hedefimiz olan CEV Şampiyonlar Ligi kupası için İtalya'dan galibiyetle dönmemiz şart. Bunun bilincindeyiz. Mücadele seviyesi çok yüksek bir maça gittiğimizin farkındayız. Şu an tek hedefimiz Busto Arsizio'dan galibiyetle dönerek 1 Mayıs'ta final oynamak."