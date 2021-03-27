Haber hattı

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Giriş Tarihi: 27.3.2021

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Calvert'ın tekmeliği Nokia 3310 muydu?
2022 Dünya Kupası elemelerinde önceki gece San Marino'yu yenen İngiltere'de 2 gol atan Dominic Calvert-Lewin gündeme oturdu. Everton'ın golcüsünün, tekmelik olarak Nokia'nın efsane telefonu 3310 kullandığı yorumları yapıldı. Twitter'dan konuşan futbolcu, "Merak edenler için, tekmelik olarak bunları kullanıyorum" yazarak İngiltere'nin ünlü bisküvisinin fotoğrafını paylaşıp yorum yapanlarla dalga geçti.

Hatayspor'da Boupendza şoku
SÜPER Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'nın Gabon Milli Takım kampında yapılan Koronavirüs testi pozitif çıktı. Angola maçı kadrosundan çıkarılan 24 yaşındaki futbolcu, karantina prosedürlerine uygun şekilde gözetim altına alındı. Hatayspor'da Gabonlu golcünün yanı sıra Kone, Traore ve Katranis de Galatasaray maçında yok

İki yıldıza 400 milyon Euro!
REAL Madrid, eski şaşalı günlerine dönmek için kolları sıvıyor. Önümüzdeki transfer dönemini hareketli geçirecek olan Başkent ekibi için Cristiano Ronaldo'nun dönüşü kulislerde konuşulurken, asıl planını iki büyük yıldız için yapıyor. Bernabeu'yu yenileyen Madrid ekibi, taraftarına iki süper starla 'Hoş geldin' demek istiyor. Başkan Florentino Perez; Kylian Mbappe ve Erling Haaland için 400 milyon Euro'ya yakın bir bütçe oluşturmaya çalışıyor.

Ayşe Tekdal Tokyo biletini aldı
ANTALYA'DA düzenlenen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda tüm kategorilerde altın madalyanın sahibi olan Türk Milli Takımı, toplamda 11 madalya kazandı. Kadınlarda Ayşe Tekdal, erkeklerde Şahin Şenoduncu, 20 yaş altı kadınlarda Songül Koçer, 20 yaş altı erkeklerde Serhat Güngör, 18 yaş altı erkeklerde Hayrettin Yıldız, 18 yaş altı kadınlarda ise Elifnur Özbey Balkan şampiyonu oldu. Ayşe Tekdal, olimpiyat barajını geçip Tokyo biletini almaya hak kazandı.

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