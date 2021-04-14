Kovid-19 ve bazı soruların gölgesinde Tokyo Olimpiyatları'na son 100 gün

'datarihlerinde düzenlenmesi planlananöncesi son 100 güne, yeni tip koronavirüs () salgınının gölgesinde giriliyor.

Tarihinde salgın hastalık sebebiyle ilk kez ertelenme yaşayan olimpiyatlar, 23 Temmuz'da başkent Tokyo'da başlayacak.

AA muhabiri, alışılagelen yaz oyunlarının aksine bir havada gerçekleştirilecek, 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın son durumuna ilişkin bazı soruların cevaplarını derledi.

JAPONYA VE IOC'NİN KOVİD-19 SALGININDA TOKYO OLİMPİYATLARI'NA BAKIŞI NEDİR?

Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), katılımcılar ile Japonya halkının güvenliğine ilişkin yeterli düzeyde alınmış salgın tedbirleriyle, Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceğini bildiriyor.

IOC Başkanı Thomas Bach, turnuvaya yönelik "B planının" olmadığını; organizasyon komitesi, oyunları yeniden ertelemenin mümkün olmadığını açıklamıştı.

SPORCULAR İÇİN UYGULANACAK KURALLAR NASIL OLACAK?

Mevcut yönergelere göre denizaşırı sporcuların, geldikleri ülkelerden ayrılmadan son 72 saat içerisinde negatif Kovid-19 testi almaları gerekecek. Sporcular Japonya'da uygulanan 14 gün karantina şartından ise muaf tutulacak.

Olimpiyat yerleşkelerinde bulunan herkes maske giymek zorunda tutulacak ve 4 günde bir PCR testine girecek. Sporcular müsabaka noktalarına ve bazı kısıtlı lokasyonlara, belirlenmiş araçlarla gidebilecek. Prensip gereği turistik gezi ve kent geneli dolaşıma izin verilmeyecek.

YERLEŞKELERDE SEYİRCİYE İZİN VERİLECEK Mİ?

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları denizaşırı seyirci kabul edilmeksizin düzenlenecek.

IOC dahil turnuvanın tarafları, müsabaka yerleşkelerine kabul edilebilecek maksimum seyirci sayısına nisan ayı içerisindeki toplantısında karar verecek.

YENİ SPOR DALI VAR MI?

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda toplamda 33 spor dalında çeşitli branşlarda yarışmalar yapılacak. En son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yarışılan beyzbol ve softbol oyunlara geri dönecek. Karate, sportif tırmanış, dalga sörfü ve kaykay ise ilk kez olimpiyatlarda sergilenecek.

OLİMPİYAT YERLEŞKELERİ NEREDE?

Başkent Tokyo genelinde yaklaşık 40 spor yerleşkesi bulunuyor. Ana olimpiyat yerleşkesi Japonya Ulusal Stadyumu.

Bazı karşılaşmalar Tokyo'nun dışında düzenlenecek. Maratonlar, başkentin alışılagelen yüksek hava sıcaklığı sebebiyle, ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'daki Sapporo kentinde koşulacak.

Beyzbol ve softbol maçları kuzeydoğudaki Fukuşima'da oynanacak.

Tokyo'da başlayacak bisiklet yarışları ise ülkenin en yüksek noktası Fuji Dağı'na yakın noktadaki Fuji Uluslararası Otoyolu'nda son bulacak.

RUSYA VE KUZEY KORE'NİN DURUMU NEDİR ?

Doping skandalı sebebiyle Rusya'nın katılımı yasaklandı. Ancak geçmişinde doping ihlali bulunmayan sporcular yarışabilecek. Rusya bayrağı ve ulusal marşının kullanımına izin verilmiyor.

Kuzey Kore, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla turnuvaya katılım sağlamayacağını açıkladı. Böylelikle Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekilen ilk ülke oldu.

OLİMPİYATLARA YÖNELİK BAŞKA ENDİŞELER VAR MI ?

Aşırı sıcaklık ve nem başlıca endişeler arasında yer alıyor. Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre geçen yıl ağustosta ortalama günlük sıcaklık 29 dereceyken, ay boyunca 11 gün 35 derece ve üzerinde seyretti.

Organizasyon Komitesi, açık hava etkinlikleri için yerleşkelere büyük vantilatör ile soğuk hava üfleyicileri yerleştirecek. Ayrıca seyirciler yerleşkelere kendi içeceklerini getirebilecek.

Diğer bir endişe ise Tokyo Olimpiyatları'na yönelik Japon halkının tepkisi.

Bu ay içinde düzenlenen Kyodo ajansı anketine göre katılımcıların sadece yüzde 24,5'i turnuvanın planlandığı üzere gerçekleştirilmesini istiyor.

JAPONYA'NIN OLİMPİYAT GEÇMİŞİ NEDİR?

Tokyo daha önce 1964 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptı. Bunun yanı sıra Japonya'nın Sapporo kentinde 1972 Kış Olimpiyat Oyunları ile Nagano eyaletinde 1998 Kış Olimpiyat Oyunları düzenlendi.

OLİMPİYAT MASKOTU NASIL TASARLANDI?

Japonca'da gelecek anlamındaki "mirai" ile sonsuzluk anlamındaki "towa" kelimelerinin birleşimiyle, mavi ve beyaz renklerde oluşturulan "Miraitowa" olimpiyat maskotluğunu yapacak.

Japonya'nın milli sembollerinden kabul edilen pembe renkli "sakura" çiçekleri ise "Someity" isimli Paralimpik Oyunları maskotuna renk verecek.