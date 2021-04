Genç yüzücüler olimpiyat kotası için ter döküyor

Türkiye Yüzme Federasyonu, Tokyo 2021 olimpiyatlarına kota alacak ve milli takıma girecek sporcuların belirleneceği Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar organizasyonuna Edirne'de start verdi. Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayan ve 25 Nisan'a kadar sürecek organizasyona yaklaşık 250 sporcu, alınan Covid-19 tedbirleri arasında katıldı. Sporcu ve antrenörler, organizasyona katılmadan 48 saat önce verdikleri PCR testlerinin sonuçlarını göstererek yarışların yapıldığı alana girdi.



"KOTA SAYISINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye Yüzme Federasyonu Koordinatörü Hüseyin Özer, olimpiyatlara 100 günden az bir süre kaldığını ve heyecanın da arttığını belirterek, "Kota alacağımız yarışçı sayısı da azalmaya başladı. Bu yarışla beraber mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kota denemesi yapacağız. Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra yeniden Edirne'de bir kota müsabakamız var. Son olarak haziran ayında bireysel yarışlar kota müsabakamız olacak. Yani her geçen gün gittikçe yarış adeti azalıyor ama biz de olimpiyat kotası almak ve sporcu sayısını artırmak için her gün çalışmalara devam ediyoruz" dedi.



"TÜRK YÜZMESİ HER GEÇEN GÜN İYİ YERLERE GELİYOR"

Sporcuların kota almalarını çok istediklerini söyleyen Özer, "Edirne'de bu yarışı yapmaktan gurur duyuyoruz çünkü böyle güzel bir havuz, böyle bir idari yapı bize çok destek oluyor. Zaten son 4 yarışımız da Edirne'deydi. Burasının çok uğurlu geldiğini düşünüyoruz. Bayrak yarışı denemesi de yapacağız 4 çarpı 200 kategorisinde. İnşallah orada da güzel bir derece alıp sıralamada güzel bir yerlere geleceğiz. Türk yüzmesi her geçen gün daha iyi yerlere geliyor, aile olmayı öğrendi ve gün geçtikçe de Türk yüzmesini en iyi yere taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan, tüm yarışmacılara başarılar diledi. Duvan, "Türkiye Yüzme Federasyonu temsilcileri ve sporcularını Edirne'mizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Özellikle böyle bir dönemde olimpiyat öncesi akdredite yarışının da Edirne'de olması bizim için ayrı bir gurur. Umuyorum ki bir çok sporcumuz burada olimpiyat barajını geçip olimpiyatlara katılma hakkı elde edecekler. Herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.