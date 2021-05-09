Atmalar’da çifte altın

Pandemi nedeniyle gecikmeli yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde çekiç atmada Eşref Apak, 23 yaş altı kadınlar disk atmada ise Özlem Becerek şampiyonluğu ulaştı. Apak,75.99'luk derecesiyle adını zirveyeyazdırırak altın madalya aldı. 39 yaşındaki sporcu, bu kupada daha önce birer gümüş ve bronz madalya elde etmişti. 23 yaşaltı kadınlardisk atmada favori olarak gösterilen Özlem Becerek ise 57.02'lik dereceyle kürsünün zirvesine çıktı. Özlem, yarışmayı en yakın rakibinin1 metre 54 santimetrekazandı. Kadınlar gülle atmada yarışan Emel Derelide 18.29'luk derecesiylebronz madalya kazandı.
YASEMIN ADAR GÜMÜŞTE KALDI
GÜREŞTE Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ederken milli sporcumuz Yasemin Adar dün altın madalya mücadelesine çıktı. Kadınlar 76 kiloda yarı finalde önceki gün rakibini yenerek olimpiyat kotası alan Adar, dün Ukraynalı Alla Belinska'ya mağlup oldu. 29 yaşındaki güreşçi, gümüş madalyayla yetindi.
REÇBER'DEN OLİMPİYAT KOTASI TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den tekvandoda bir kota daha geldi. Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde Hakan Reçber, -68kilo yarı finalinde Bulgar VladimirDalakliev'i 10-9 yenerek finale çıktı ve olimpiyat kotası kazandı. Daha önce kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.