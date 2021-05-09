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Giriş Tarihi: 9.5.2021

Atmalar’da çifte altın

Atmalar’da çifte altın

’da düzenlenen Avrupa Atletizm Atmalar Kupası’nda 39 yaşındaki ve genç sporcu şampiyon oldu

Pandemi nedeniyle gecikmeli yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde çekiç atmada Eşref Apak, 23 yaş altı kadınlar disk atmada ise Özlem Becerek şampiyonluğu ulaştı. Apak, 75.99'luk derecesiyle adını zirveye yazdırırak altın madalya aldı. 39 yaşındaki sporcu, bu kupada daha önce birer gümüş ve bronz madalya elde etmişti. 23 yaş altı kadınlar disk atmada favori olarak gösterilen Özlem Becerek ise 57.02'lik dereceyle kürsünün zirvesine çıktı. Özlem, yarışmayı en yakın rakibinin 1 metre 54 santimetre kazandı. Kadınlar gülle atmada yarışan Emel Dereli de 18.29'luk derecesiyle bronz madalya kazandı.

YASEMIN ADAR GÜMÜŞTE KALDI
GÜREŞTE Tokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ederken milli sporcumuz Yasemin Adar dün altın madalya mücadelesine çıktı. Kadınlar 76 kiloda yarı finalde önceki gün rakibini yenerek olimpiyat kotası alan Adar, dün Ukraynalı Alla Belinska'ya mağlup oldu. 29 yaşındaki güreşçi, gümüş madalyayla yetindi.

REÇBER'DEN OLİMPİYAT KOTASI
TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den tekvandoda bir kota daha geldi. Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde Hakan Reçber, -68 kilo yarı finalinde Bulgar Vladimir Dalakliev'i 10-9 yenerek finale çıktı ve olimpiyat kotası kazandı. Daha önce kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.

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Atmalar’da çifte altın
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