Atmalar’da çifte altın

Pandemi nedeniyle gecikmeli yapılan Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde çekiç atmada Eşref Apak, 23 yaş altı kadınlar disk atmada ise Özlem Becerek şampiyonluğu ulaştı.39 yaşındaki sporcu, bu kupada daha önce birer gümüş ve bronz madalya elde etmişti.favori olarak gösterilen Özlem Becerek ise 57.02'lik dereceyle kürsünün zirvesine çıktı.Kadınlar gülle atmada yarışanTokyo Olimpiyatları Dünya Elemeleri, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ederken milli sporcumuz Yasemin Adar dün altın madalya mücadelesine çıktı. Kadınlar 76 kiloda yarı finalde önceki gün rakibini yenerek olimpiyat kotası alan Adar, dün Ukraynalı Alla Belinska'ya mağlup oldu. 29 yaşındaki güreşçi, gümüş madalyayla yetindi.2020 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye'den tekvandoda bir kota daha geldi. Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'ndeve olimpiyat kotası kazandı. Daha önce kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.