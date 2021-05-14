Bakan’dan millilere bayram ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Çalışmalarında gösterdikleri azim ve heyecan için sporculara teşekkür eden Kasapoğlu, milli forma için mücadele edenişaret edip şunları söyledi:Yurdumuzun dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimizle, gece gündüz demeden çalışan antrenörlerimizle, hem maddi hem manevi bütün imkanlarımızla arkanızdayız.