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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Bakan’dan millilere bayram ziyareti

Bakan’dan millilere bayram ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Eryaman'da kampta bulunun olimpik ve paralimpik sporcular ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Çalışmalarında gösterdikleri azim ve heyecan için sporculara teşekkür eden Kasapoğlu, milli forma için mücadele eden sporcuların her birinin vatan ve bayrak sevdalısı olduğuna işaret edip şunları söyledi: "Bayramda bile mola vermeden Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için, büyük fedakârlıklarla terinizi akıtıyorsunuz. Yurdumuzun dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimizle, gece gündüz demeden çalışan antrenörlerimizle, hem maddi hem manevi bütün imkanlarımızla arkanızdayız. Yeter ki azminizden, heyecanınızdan vazgeçmeyin."

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Bakan’dan millilere bayram ziyareti
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