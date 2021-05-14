Bakan’dan millilere bayram ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AnkaraEryaman'da kampta bulununolimpik ve paralimpik sporcularile Türkiye Olimpik HazırlıkMerkezi (TOHM) sporcularını ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Çalışmalarında gösterdikleri azim ve heyecan için sporculara teşekkür eden Kasapoğlu, milli forma için mücadele eden sporcularınher birinin vatan ve bayraksevdalısı olduğuna işaret edip şunları söyledi: "Bayramda bilemola vermeden Ay-Yıldızlı bayrağımızıdalgalandırmak için,büyük fedakârlıklarla terinizi akıtıyorsunuz. Yurdumuzun dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimizle, gece gündüz demeden çalışan antrenörlerimizle, hem maddi hem manevi bütün imkanlarımızla arkanızdayız. Yeter ki azminizden,heyecanınızdan vazgeçmeyin."