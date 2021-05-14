Son dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'si iptal edildi





VURAL AK: 2021 YILI İÇERİSİNDE BU ORGANİZASYONU TÜRKİYE'YE TEKRAR GETİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise "Intercity İstanbul Park olarak geçtiğimiz yılın en iyi yarışını organize etmemiz, Formula 1TM yönetiminin bu yıl yarışları Türkiye'ye getirme konusundaki motivasyonunu oldukça artırmıştı. Bu süreç içerisinde Formula 1TM CEO'su Stefano Domenicali ile de büyük bir uyum içerisinde çalıştık ve kendisiyle güzel bir dostluğumuz oluştu. Yarışların Türkiye'de düzenlenmesi konusundaki çalışmaları için kendisine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geldiğimiz noktada İngiliz Hükümeti'nin almış olduğu seyahat kısıtlamaları kararı neticesinde 11-13 Haziran'da gerçekleşecek olan Türkiye yarışı teknik nedenlerle yapılamaz hale geldi. Intercity İstanbul Park olarak yarışın önümüzdeki aylar içerisinde uygun bir tarihte gerçekleşmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir yarış organize etmek için biz her zaman hazırız. Intercity İstanbul Park olarak bu dev organizasyonu hem 2021 sezonu içerisinde, hem de önümüzdeki yıllarda tekrar Türkiye'ye getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Formula 1TM yönetimi de yarışın burada gerçekleşmesi için çok istekli. Umuyoruz ki geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yaşattığımız bu gururu bu yıl tekrar edeceğiz" ifadelerini kullandı.