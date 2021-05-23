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Giriş Tarihi: 23.5.2021 13:41 Son Güncelleme: 23.5.2021 14:36

'tan altın madalya

DHA
Cansu Bektaş'tan altın madalya

’ın şehrinde başlayan ’nda ilk yarışmalar sonucunda milli takım 3 altın, 2 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası ilk gün ilk seans müsabakalarında kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş koparmada 70 kilo ile altın, silkmede 84 kilo ile altın, toplamda ise 154 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı ve Gençler Dünya Şampiyonu oldu.

Aynı kiloda yarışan milli sporcu Melisa Güneş ise koparmada 69 kilo ile gümüş, silkmede 80 kilo ile bronz , toplamda ise 149 kiloluk derecesiyle gümüş alarak Gençler Dünya ikincisi oldu.

Müsabakanın ardından İstiklal Marşı'nı okutmanın büyük onurunu yaşayan Cansu Bektaş, karşılaşmalara çok yoğun bir programla hazırlandığını, Türk bayrağını Özbekistan'da dalgalandırmanın ve İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi, Antrenörlerinin ve federasyon başkanının kendisine büyük destek verdiğini belirten milli sporcu, "İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım" dedi.

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Cansu Bektaş'tan altın madalya
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