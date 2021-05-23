Karatecilerimiz Avrupa’yı titretti

Hırvatıstan'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda MeltemHocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde Bulgaristan'dan Stubleva'yı; 50 kiloda ise Serap Özçelik, Alman Shara Hubrich'i yenerek altın madalya kazandı. Erkekler 84 kiloda Uğur Aktaş finalde Azerbaycanlı Abdullayev'i 2-1'le geçerekAvrupa Şampiyonuoldu. Kadınlarda kumitede ise 68 kiloda Eda Eltemur bronz aldı. Portekiz'deki Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ise kadınlar 100 metre serbest finalindeSümeyye Boyacı gümüş,Sevilay Öztürk ise bronzmadalya elde etti.