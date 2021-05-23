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Giriş Tarihi: 23.5.2021

Karatecilerimiz Avrupa’yı titretti

Karatecilerimiz Avrupa’yı titretti
Hırvatıstan'da devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde Bulgaristan'dan Stubleva'yı; 50 kiloda ise Serap Özçelik, Alman Shara Hubrich'i yenerek altın madalya kazandı. Erkekler 84 kiloda Uğur Aktaş finalde Azerbaycanlı Abdullayev'i 2-1'le geçerek Avrupa Şampiyonu oldu. Kadınlarda kumitede ise 68 kiloda Eda Eltemur bronz aldı. Portekiz'deki Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda ise kadınlar 100 metre serbest finalinde Sümeyye Boyacı gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya elde etti.

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Karatecilerimiz Avrupa’yı titretti
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