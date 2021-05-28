Mersinli rekortmen sporcu, Kıbrıs’a yüzüp geri gelecek

Mersinli rekortmen sporcu Alper Sunaçoğlu, Kıbrıs'a yüzüp geri gelecek. Kırdığı rekorlarla adından sıkça söz ettiren ülkemizde en uzun ve en hızlı şekilde ultra mesafeleri yüzen Mersinli rekortmen sporcu Alper Sunaçoğlu, "Belediye başkanlarımızdan sadece 10 kişilik ekipmanın sağlanması ve teknenin mazotunun temin edilmesi için sponsor desteğine ihtiyacımız var. Temin edilebilirse, Kıbrıs'a 19 Temmuz'da yüzmeye başlayarak, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde orada olmayı planlıyorum" dedi.

Toplamda 160 km yüzecek olan sporcu Alper Sunaçoğlu, "2010 yılında Anamur'dan K.K.T.C Girne'ye 78 kilometre mesafeyi 26 saat 15 dakikada, Yüzme Federasyonu hakemleri ve basın mensupları nezaretinde yüzerek bir rekora imza attım. Bu defa sınırları daha da zorlayarak Anamur'dan K.K.T.C Girne şehrine yüzerek gidip, yüzerek geri geleceğim" diye konuştu.

Sunaçoğlu, "Maratonumuz zorlu bir maraton. Bugüne kadar kimsenin denemediği zorlukta bir parkur için çalışmalara başladım. 60 saatte 160 kilometre mesafeyi yüzerek kat edeceğim. Yaklaşık 25 saatte Türkiye'den Kıbrıs'a yüzeceğim, bu sayede bir önceki rekorumu egale edeceğim. Türkiye Kıbrıs arası 26 saat 15 dakika olan yüzme mesafesini 25 saate düşüreceğim" diye konuştu.

Alper Sunaçoğlu, "Kıbrıs'ta tıbbi ve sağlık desteği ve dinlenme amaçlı 6 saat bekledikten sonra sabaha karşı, bu defa Kıbrıs'tan denize girip Türkiye'ye doğru ters akıntıda yüzmeye başlayacağım. Bu yüzme yaklaşık 35 saat sürecek. Dönüşüm daha zor olacak gibi gözüküyor. Zira hem yorgun olacağım hem de ters akıntıya karşı yüzeceğim ama kendime inanıyorum bunu da başaracak fiziki güç ve açık denizde tecrübeye sahibim ve ülkem adına büyük bir uluslararası başarı ve rekora imza atacağım. Bu mesafe ve rekor hedefim tahmin ediyorum ki dünya rekorları arasında en üst sıralarda yazılacaktır. Türk bayrağını uluslararası sularda tekrardan dalgalandıracak olmanın verdiği gurur ve heyecan ile bu rekoru da inşallah kıracağım" dedi.

Rekortmen sporcunun daha önceki başarıları;

Türkiye'den KKTC Girne şehri arası 78 kilometre mesafeyi 26 saat 15 dakika sürede yüzme, İstanbul Boğazını Sarıyer'den Üsküdar'a 2 saat 45 dakika sürede yüzerek geçme, Çanakkale boğazını boydan boya 60 kilometreyi 6 saat 53 dakika sürede yüzerek geçme, Urla ile İzmir arasını 5 saatte yüzme, İzmit Körfezi ile Değirmendere arasını 3 saatte yüzme, Mersin ile Arsuz arasını 124 saatte yüzerek 5 gün boyunca denizde en uzun süre kalma.

Sunaçoğlu, "Milli projemize belediyelerimizden sponsorluk desteklerini bekliyorum. Şimdiden gönülden yanımda olan, desteklerini esirgemeyen herkese şahsım ekibim ve yüce Türk milleti adına teşekkür ediyorum" dedi.