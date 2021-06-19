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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Türk sporuna rekor yatırım

Türk sporuna rekor yatırım

Genel Müdürü , spora olan desteklerinin devam edeceğini açıkladı: “Bir kültür yerleştirmek adına yıllardır toplumu spora yönlendiren projelere katkı veriyoruz. Pandemiye rağmen yatırımlarımızı 1 milyar TL’ye çıkardık. Ülkemiz için çalışmaya devam”

Hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU altında spor dallarıyla iş birliği yapan , pandemiye karşın spor yatırımlarını arttırdı. 2002 yılından bu yana toplamda 1 milyar TL'lik yatırımla Türk sporunun altyapısı gelişirken, milli takımların ilerlemesine de destek verildi. A Milli Kadın Futbolu ile iş birliğini Kadın Ligi'ne adını vererek daha ileri taşıdı.

SPORCULARIMIZA İNANIYORUZ
Turkcell Genel Müdürü , "2002'den bu yana 1 milyar TL'lik yatırımla sporumuzun olduğundan çok daha ileri gitmesi için çaba sarf ediyoruz. TURKSPORU olarak nitelediğimiz 2021 yılında desteklediğimiz tüm branşlardaki Ay-Yıldızlı sporcularımızın katılacakları tüm yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

OLİMPİYATTAKİ 4 SPORCUDAN BİRİ TURKCELL'Lİ
"'deki lisanslı atlet sayısı 250 bini, lisanslı yüzücü sayısı ise 200 bini aştı. 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota alan sporcuların yüzde 27'si bu iki daldan çıktı. Tokyo vizesi alan 82 sporcudan 22'si atletizm ve yüzme disiplinlerinden geliyor. Ana sponsoru olduğumuz Bedensel Engelli Spor Federasyonu'na bağlı atıcılık, atletizm, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbolu, okçuluk ve yüzme olmak üzere toplam 6 branşta 40 sporcu Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti."

CANLI YAYINA BAKIŞIMIZ DEĞİŞMELİ
"Türkiye'de canlı futbol maç yayınları için bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Futbolseverlerin resmi yayına ulaşmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Futbolu doğru kitlelere, doğru şekilde sunarak erişilebilir yapabiliriz. Bunun için de tüm paydaşların kafa kafaya vererek futbolumuzun kitlelere nasıl doğru şekilde ulaşacağını düşünmemiz lazım. Futbolseverleri anlayarak onları da ikna edecek bir çözüm bulmak gerekiyor. Uygun koşullar oluşursa Turkcell de bu çözümün içerisinde yer almak için tüm değerlendirmeleri yapabilir."

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Türk sporuna rekor yatırım
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