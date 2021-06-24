İşte Türkiye koleksiyonu

Milli sporcularımızın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar’da giyeceği kıyafetler tanıtıldı. Bakan Mehmet Kasapoğlu, “Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik” dedi
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar için hazırlanan; seyahat, seremoni kıyafeti ve sportif kıyafetlerden oluşan Tokyo 2020Team Türkiye Koleksiyonu'nun tanıtımı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. The Marmara Esma Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile milli sporcular Beste Kaynakçı, Cenk İldem, Sümeyye Boyacı ve Ali Sofuoğlu yer aldı. Bakan Kasapoğlu şu açıklamalarda bulundu: "Tokyo Olimpiyatları'na 1 ay kaldı. Motivasyonumuz, inancımız ve kararlılığımız son derece yüksek. Şu an itibarıyla91 sporcumuz olimpiyatlar için kota aldı.Milletimiz bu haklı gururu yaşıyor."
TÜM BRANŞLARDA TESİSLEŞİYORUZ
"Sporcularımız için tüm imkânlarımızı ortaya koyduk. Onları dünyanın en önemli tasarım ve markalarına emanet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle,spora ve sporcuya ciddi desteğiyleson 19 yılda tüm branşlarda tesisleşmehamlemiz oldu ve hâlâ devam ediyor. "
OLUMLU KATKILAR SAĞLAYACAK
"Tasarımları kültürümüzü yansıtan desen ve motiflerle birleştirdik. Şanlıbayrağımızın rengini Tokyo 2020 rengiolan lacivertle bir araya getirdik. Team Türkiye koleksiyonunun ilhamını köklerinden alan güçlü yaklaşımıyla sporcularımızın iletişimi açısından olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."
NEREDEN NEREYE
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin spor alanında çok ilerlediğini de belirtti. 2020 Tokyo'ya 17 olimpik, 8 paralimpik branşla katılacağımızı hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Geçmişte sporcumuz dahiolmayan branşlarda kotalarımızvar. Olimpikte 91,paralimpikte62 kotamızvar. Kotaların hemen hemen yarısı kadın sporcularımızdan oluşuyor. Bu bizler için ayrı bir gurur vesilesi" ifadelerini kullandı.