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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:55

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı

DHA
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris'te başladı. Marmaris'te başlayıp Datça ve ardından 40 saatlik yelken basmayla Bodrum'a kadar sürecek Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası  Yat Yarışları, ilçede startı izleyen turistleri de hayran bıraktı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın verdiği startla 7 ülkeden 300 yarışmacı, 37 yelkenli ile 27 Haziran'da Bodrum'da bitecek kıyasıya bir mücadeleye girişti. Marmaris Körfezi'nde yelkencilerin görsel şovu izleyicilerin beğenisini kazandı.

Dev organizasyonun startı için Kordon Caddesi'nde özel platform kurulurken, yarışın açılış törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Muğla ve Marmaris kamu kurum kuruluşlarının daire müdürleri, vatandaşlar ve turistler katıldı. Tören, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı askeri bando eşliğinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlarken, yarışlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

EKREM YEMLİHAOĞLU: YARIŞ AVRUPA'NIN SAYILI YARIŞLARINDAN BİRİ

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu törende yaptığı konuşmada, "Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Bu organizasyonla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak, hem de ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgara karşı sporcular katedecek. Bence yarış Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" ifadelerini kullandı.

TURİSTLER HAYRAN KALDI

Marmaris'te başlayıp Datça ve ardından 40 saatlik yelken basmayla Bodrum'a kadar sürecek Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları, ilçede startı izleyen turistleri de hayran bıraktı.

Marmaris'e arkadaşı ile bir hafta tatile gelen Ukraynalı Elena Dina (26), "Yarışmayı duydum. Buraya kız arkadaşımla geldim. Yelken sporunu çok seviyorum. Cep telefonumla görüntü ve fotoğraf çekerek Marmaris'in güzelliklerini sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bugün benim doğum günüm ve böyle güzel bir organizasyonda yer alıp günümü kutlamak benim için ayrı bir mutluluk oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Marmaris'te başladı
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