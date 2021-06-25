Veliefendi'de Gazi Koşusu heyecanı

TOPLAMDA 3 MİLYON 134 BİN TL



Birincilik ödülü 2 milyon 100 bin TL olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye 105 bin TL verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi ise birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutar yetiştiricilik primi ile 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.